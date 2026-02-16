تراجع أسعار الذهب 0.4%

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
انخفضت أسعار الذهب اليوم، مع ارتفاع الدولار، بعد أن سجّل المعدن النفيس مكاسب تزيد عن 2 ٪ في الجلسة السابقة، حيث أدّت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5020.10 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 2.5% في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1% إلى 5039.50 دولارًا للأونصة.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 76.92 دولارًا للأوقية، بعد صعودها 3 ٪ يوم الجمعة، ونزل البلاتين 0.4% إلى 2054.35 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1692.23 دولارًا للأوقية.