Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مع ارتفاع الدولار

تراجع أسعار الذهب 0.4%

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥١ مساءً
تراجع أسعار الذهب 0.4%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انخفضت أسعار الذهب اليوم، مع ارتفاع الدولار، بعد أن سجّل المعدن النفيس مكاسب تزيد عن 2 ٪؜ في الجلسة السابقة، حيث أدّت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من ‌المتوقع إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

تراجع أسعار الذهب

وانخفض ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5020.10 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 2.5% في الجلسة السابقة.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1% إلى 5039.50 دولارًا للأونصة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 76.92 دولارًا للأوقية، بعد صعودها 3 ٪؜ يوم الجمعة، ونزل البلاتين 0.4% إلى 2054.35 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1692.23 دولارًا للأوقية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد