تراجع أسعار الذهب 0.4%

انخفضت أسعار الذهب اليوم، مع ارتفاع الدولار، بعد أن سجّل المعدن النفيس مكاسب تزيد عن 2 ٪؜ في الجلسة السابقة، حيث أدّت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من ‌المتوقع إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

تراجع أسعار الذهب

وانخفض ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5020.10 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 2.5% في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1% إلى 5039.50 دولارًا للأونصة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 76.92 دولارًا للأوقية، بعد صعودها 3 ٪؜ يوم الجمعة، ونزل البلاتين 0.4% إلى 2054.35 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1692.23 دولارًا للأوقية.