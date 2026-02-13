Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ترامب: أرسلنا حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٩ مساءً
ترامب: أرسلنا حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداد وزارة الدفاع (البنتاغون) لنشر مجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل الحديث عن احتمال توجيه ضربة لإيران.

وشارك ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” تقريراً لصحيفة وول ستريت جورنال يتناول استعداد البنتاغون لنشر حاملة طائرات ثانية، مرفقاً بتعليق أكد فيه أن الوزارة تستعد لتعزيز انتشارها البحري في المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
ترامب: أرسلنا حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

ترامب: أرسلنا حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

إدارة ترامب تسحب الحرس الوطني من المدن الأميركية

إدارة ترامب تسحب الحرس الوطني من المدن الأميركية

وكان مسؤولون أميركيون قد أفادوا بأن البنتاغون أصدر تعليمات لمجموعة ضاربة ثانية بالاستعداد للانتشار، مشيرين إلى أن القوات الأميركية تتهيأ لسيناريوهات متعددة، من بينها احتمال شن هجوم على إيران، بحسب ما نقلته الصحيفة.

في المقابل، أوضح المسؤولون أن الرئيس لم يصدر في ذلك الوقت أمراً رسمياً بنشر المجموعة الثانية، وأن الخطط لا تزال قابلة للتغيير، قبل أن ينشر ترامب تعليقه عبر منصته.

وبحسب أحد المسؤولين، يستعد البنتاغون لإرسال حاملة طائرات خلال أسبوعين، يُرجح أن تكون من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لتنضم إلى حاملة الطائرات الأميركية الموجودة حالياً في المنطقة.

وأشار إلى أن حاملة الطائرات “يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش” تُنهي حالياً تدريبات قبالة سواحل فيرجينيا، وقد يتم تسريع وتيرة إنهاء تلك التدريبات في حال تقرر نشرها. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز حضورها العسكري في الشرق الأوسط وسط توترات متصاعدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدارة ترامب تسحب الحرس الوطني من المدن الأميركية
العالم

إدارة ترامب تسحب الحرس الوطني من المدن...

العالم
ترامب: أرسلنا حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط
العالم

ترامب: أرسلنا حاملة طائرات ثانية إلى الشرق...

العالم
ترامب يرفض الاعتذار عن نشر الفيديو المسيء لـ أوباما زوجته
العالم

ترامب يرفض الاعتذار عن نشر الفيديو المسيء...

العالم
أمريكا.. محكمة استئناف تؤيد سياسة ترامب بشأن احتجاز المهاجرين
العالم

أمريكا.. محكمة استئناف تؤيد سياسة ترامب بشأن...

العالم
ترامب يطالب بامتلاك نصف جسر غوردي هاو بين أميركا وكندا
العالم

ترامب يطالب بامتلاك نصف جسر غوردي هاو...

العالم