ترامب: أرسلنا حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداد وزارة الدفاع (البنتاغون) لنشر مجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل الحديث عن احتمال توجيه ضربة لإيران.

وشارك ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” تقريراً لصحيفة وول ستريت جورنال يتناول استعداد البنتاغون لنشر حاملة طائرات ثانية، مرفقاً بتعليق أكد فيه أن الوزارة تستعد لتعزيز انتشارها البحري في المنطقة.

وكان مسؤولون أميركيون قد أفادوا بأن البنتاغون أصدر تعليمات لمجموعة ضاربة ثانية بالاستعداد للانتشار، مشيرين إلى أن القوات الأميركية تتهيأ لسيناريوهات متعددة، من بينها احتمال شن هجوم على إيران، بحسب ما نقلته الصحيفة.

في المقابل، أوضح المسؤولون أن الرئيس لم يصدر في ذلك الوقت أمراً رسمياً بنشر المجموعة الثانية، وأن الخطط لا تزال قابلة للتغيير، قبل أن ينشر ترامب تعليقه عبر منصته.

وبحسب أحد المسؤولين، يستعد البنتاغون لإرسال حاملة طائرات خلال أسبوعين، يُرجح أن تكون من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لتنضم إلى حاملة الطائرات الأميركية الموجودة حالياً في المنطقة.

وأشار إلى أن حاملة الطائرات “يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش” تُنهي حالياً تدريبات قبالة سواحل فيرجينيا، وقد يتم تسريع وتيرة إنهاء تلك التدريبات في حال تقرر نشرها. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز حضورها العسكري في الشرق الأوسط وسط توترات متصاعدة.