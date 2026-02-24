Icon

بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما

تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية من القاهرة لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
المواطن - واس

عقد معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) مساء أمس، لقاءً مع معالي وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي، وذلك في مقر وزارة الثقافة المصرية، حيث جرى خلال الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وأكد ال الشيخ أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان عدد من المبادرات التي تعكس مستوى التنسيق القائم بين الجانبين، فيما أعربت الوزيرة جيهان زكي عن تقديرها لروح التعاون المثمرة، مشيرةً إلى أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

وفي تصريحٍ له عقب الاجتماع، قال تركي آل الشيخ: “اتفقنا أنا ومعالي الوزيرة على أن يكون شعارنا (نزرع الأمل والبهجة)، ونتشارك ذات الرؤية والتوجه، وهناك مفاجآت تخص دار الأوبرا المصرية، حيث سيتم إعداد برنامج كبير لزيارة فناني الدار إلى المملكة بشكل شهري، كما يجري الإعداد لمفاجأة كبيرة جدًا في الساحل الشمالي، إضافة إلى مفاجأة تتعلق بالسينما والثقافة في جميع محافظات مصر، وسيكون صيف هذا العام مختلفًا”.

وخلال الاجتماع، أكّد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق الشراكة في المجالات الثقافية والفنية، بما يواكب التوجهات الإستراتيجية للقيادتين، ويعزز الحراك الإبداعي المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات يعقدها معالي المستشار تركي آل الشيخ خلال زيارته الحالية إلى القاهرة؛ بهدف تعزيز الشراكات الثقافية والفنية، وفتح آفاق جديدة للتكامل بين المؤسسات المعنية في المملكة ومصر.

