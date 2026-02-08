تطوير برمجيات جديدة لتحسين دقة صور الأقمار الاصطناعية

Icon

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تمكَّن فريق بحثي من جامعة ريشيتنيوف الروسية من تطوير برمجيات جديدة؛ تهدف إلى تحسين دقة الصور الملتقطة لسطح الأرض بواسطة الأقمار الاصطناعية، عبر تصحيح التشوهات الناتجة عن تأثير التضاريس.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن الحلول البرمجية الجديدة تعالج التشوهات البصرية التي تظهر في صور الاستشعار عن بُعد، حيث تبدو المنحدرات المواجهة للشمس أكثر سطوعًا، فيما تظهر المناطق الواقعة في الظل أكثر قتامة، الأمر الذي يعيق عمليات التحليل الآلي للبيانات.

وتعتمد البرمجيات على أساليب رياضية لتحسين دقة البكسلات وسطوعها في الصور، مما يجعل الصور أكثر دقة وواقعية، ويسهم في رفع جودة تحليل بيانات الأقمار الصناعية في مجالات المراقبة البيئية والزراعة والتخطيط الحضري.

من جانبه، قال مساعد قسم أنظمة وتقنيات الفضاء في الجامعة إيغور بابي: “إن ضعف دقة الصور بسبب تأثير التضاريس يمثل تحديًا مزمنًا في مجال المراقبة الجغرافية”، مشيرًا إلى أن البرمجيات الجديدة تتيح الحصول على معلومات أكثر دقة حول الغطاء النباتي والتربة وحالة الغابات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تقييم آثار حرائق الغابات والفيضانات، ودعم قرارات استخدام الأراضي للتنمية الحضرية.

