تعليم الحدود الشمالية يعتمد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية مواعيد الدوام الرسمي للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس المنطقة خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي 1447هـ، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل ويحقق انسيابية العملية التعليمية.

وأوضحت الإدارة أن مواعيد حضور الهيئتين التعليمية والإدارية في مدارس التعليم العام ستكون عند الساعة 9:45 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 10:00 صباحًا، فيما تبلغ مدة الحصة الدراسية 35 دقيقة، ومدة زمن الصلاة 20 دقيقة.

وحُددت مواعيد الدوام في مدارس التعليم المستمر بحضور الهيئتين التعليمية والإدارية عند الساعة 9:15 مساءً، وبداية الحصة الأولى عند الساعة 9:30 مساءً، وبمدة حصة تبلغ 35 دقيقة.

وأكدت الإدارة اعتماد العمل بهذه المواعيد في شهر رمضان المبارك، مشددةً على أهمية إبلاغ الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف المعتمدة، بما يضمن انتظام الدراسة وتحقيق الأهداف التعليمية.