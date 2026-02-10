Icon

حقق إنجازًا وطنيًّا جديدًا

تعليم مكة يحصد المركز الأول في جائزة الناشئة لحفظ القرآن الكريم

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إنجازًا وطنيًّا جديدًا بفوزها بالمركز الأول (الفرع الأول) في جائزة الناشئة لحفظ القرآن الكريم على مستوى المملكة للعام الدراسي 1447هـ، في تأكيدٍ لتميز مخرجات التعليم القرآني بالمنطقة.

وجاء هذا الفوز بعد حصول الطالب البراء بن حامد اللحياني من مدرسة الإمام خلف لتحفيظ القرآن الكريم على الجائزة، نظير تفوقه وتميزه في الحفظ والإتقان، وسط منافسة قوية من مشاركين يمثلون مختلف مناطق المملكة.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرةً للدعم المتواصل الذي توليه قيادة تعليم مكة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، والجهود التكاملية التي يبذلها المعلمون وأولياء الأمور في رعاية الطلاب وتنمية قدراتهم، بما يسهم في بناء جيلٍ متقن لكتاب الله، معتزٍ بقيمه وهويته الإسلامية.

وأكدت الإدارة أن هذا التفوق هو ثمرة لتكامل الأدوار بين المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور، وامتداد لنهج وزارة التعليم في تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مكانة القرآن الكريم في نفوس النشء، مؤكدة استمرارها في دعم المبادرات التي تسهم في اكتشاف المواهب القرآنية وصقلها.

