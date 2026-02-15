تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مواعيد بداية اليوم الدراسي في مدارس المنطقة خلال شهر رمضان لعام 1447هـ، وذلك في إطار حرصها على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلبة ومنسوبي المدارس بما يتوافق مع خصوصية الشهر.

وأوضحت الإدارة أن بداية اليوم الدراسي في المدارس الصباحية ستكون عند الساعة 9 صباحًا، فيما تبدأ الدراسة في مدارس التعليم المستمر عند الساعة 9:30 مساءً.

وأشارت إلى أن ساعات العمل لجميع الموظفين خلال شهر رمضان ستكون خمس ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً؛ بما يضمن استمرار سير العمل بكفاءة، وتحقيق الانضباط الإداري خلال الشهر الكريم.

وأكدت الإدارة أن هذه الترتيبات تأتي مراعاةً لظروف الصيام، وتحقيقًا للتوازن بين الجوانب التعليمية ومتطلبات الشهر الفضيل، داعيةً قادة وقائدات المدارس إلى التقيد بالمواعيد المعلنة، والتعاون مع الأسرة التعليمية؛ لضمان انتظام اليوم الدراسي وتحقيق أعلى مستويات التحصيل والانضباط.

وتسعى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة من خلال هذه التنظيمات إلى دعم الطلبة والكوادر التعليمية، وتهيئة أجواء تعليمية محفزة تسهم في استمرار العملية التعليمية بكفاءة خلال شهر رمضان.