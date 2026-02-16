تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الرسمي خلال رمضان

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران مواعيد الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة خلال شهر رمضان لعام 1447هـ.

مواعيد الدوام في رمضان

وأوضحت الإدارة أن بداية الحصة الأولى للمدارس الصباحية ستكون عند الساعة 9:30 صباحًا، فيما حددت بداية الدوام في مدارس التعليم المستمر عند الساعة 9:30 مساءً.

ويأتي ذلك ضمن تنظيم اليوم الدراسي خلال شهر رمضان، بما يضمن انتظام الدراسة وتحقيق الأهداف التعليمية.