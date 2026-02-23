تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي تحذير رسمي مصري من خديعة “مياه السحور” أمانة الباحة تطلق فعاليتي “رمضانية العقيق” و”رمضانية المخواة” المياه الوطنية تنهي تنفيذ شبكات للصرف الصحي بالغاط بتكلفة 23 مليون ريال يوم التأسيس.. ركن تراثيّ في جازان يستعرض العملات الأولى وأدوات الحياة القديمة تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني مبادرة “مكان التاريخ”.. الداخلية تحتفي بيوم التأسيس بإحياء مقرها الأول في الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام الطائف وقلاعها التاريخية.. حضور مكاني في مسار الدولة السعودية الأولى
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التخصصي) – الفترة الثانية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أنه من المقرر إعلان النتيجة يوم الاثنين 9 مارس 2026م عبر رسالة نصية (SMS) على الرقم المسجل في النظام.
وأضافت أنه سيتم يوم الثلاثاء 10 مارس 2026م إتاحة النتائج عبر الروابط التالية نظام التسجيل في الاختبارات http://e-services.etec.gov.sa أو من خلال نظام الرخص المهنية http://tpl.etec.gov.sa.
