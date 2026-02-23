Icon

تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣١ مساءً
تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي
المواطن - فريق التحرير

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التخصصي) – الفترة الثانية.

نتيجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أنه من المقرر إعلان النتيجة يوم الاثنين 9 مارس 2026م عبر رسالة نصية (SMS) على الرقم المسجل في النظام.

وأضافت أنه سيتم يوم الثلاثاء 10 مارس 2026م إتاحة النتائج عبر الروابط التالية نظام التسجيل في الاختبارات  http://e-services.etec.gov.sa أو من خلال نظام الرخص المهنية http://tpl.etec.gov.sa.

