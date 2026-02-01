Icon

تنبيه من رياح شديدة السرعة وهطول أمطار على عسير

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٢ مساءً
تنبيه من رياح شديدة السرعة وهطول أمطار على عسير
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظتي رجال ألمع، ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

