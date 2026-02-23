Icon

حضوره في المناسبات الوطنية سيظل أولوية ثابتة

تنظيم جدول حفلات محمد عبده يوازن بين النشاط الفني والحياة الشخصية

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الفنان الكبير محمد عبده عن تقنين مشاركاته الفنية وإعادة تنظيم جدول حفلاته خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع ظروفه الشخصية، مع التأكيد على أن حضوره في المناسبات الوطنية سيظل أولوية ثابتة لا تتغير.

ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على التوازن بين نشاطه الفني واعتبارات صحته وحياته الأسرية، بما يضمن استمرار عطائه الفني دون أي تأثير على جودة الأداء.

خطوة مدروسة

وجاء بيان مكتب محمد عبده الرسمي، المنشور عبر الحساب المعتمد لإدارة أعماله، ليؤكد أن تنظيم الجدول لا يعني الابتعاد عن الساحة الفنية أو التوقف عن الغناء، بل هو خطوة مدروسة تمنح الفنان مساحة أكبر للتركيز على صحته ومسؤولياته الشخصية، مع الحفاظ على التزامه بالمناسبات الوطنية وتقديره لجمهوره.

وأوضح البيان أن الفنان سيواصل المشاركة في المحطات الفنية الكبرى داخل المملكة وخارجها، بما يعكس حرصه على إدارة مسيرته المهنية بمسؤولية وشفافية.

في السياق ذاته، نفى الشاعر والمنتج صالح الشادي الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول اعتزال محمد عبده، مؤكدًا أن الفنان يتمتع بصحة جيدة ولا يعتزم الابتعاد عن جمهوره.

وقال الشادي في منشور عبر منصة “إكس” إنه تحدث صباح اليوم مع فنان العرب بشكل ودي، حيث شدد الأخير على أن محبة الجمهور ودعمه المستمر تمثل دافعًا لمواصلة العطاء الفني.

رمز فني مستمر

وأضاف الشادي أن هذه التصريحات جاءت ردًا على شائعة الاعتزال، داعيًا الله أن يديم على الفنان الصحة والعافية ويجعله رمزًا فنيًا مستمرًا.

ولاقى القرار وتصريحات إدارة أعماله ردود فعل واسعة على منصة إكس، حيث أعرب الجمهور عن دعمهم وارتياحهم لاستمرار حضور محمد عبده في المناسبات الوطنية وتنظيم جدول حفلاته بما يضمن استمرار عطائه الفني لأجيال جديدة من محبيه.

