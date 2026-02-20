تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في كينيا

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة لدى جمهورية كينيا، أمس، حفلًا رسميًا بمناسبة تنفيذ برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جمهورية كينيا، بالعاصمة نيروبي، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن سعيد الزهراني، وعضو مجلس الإدارة ومستشار المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الدكتور آدم يونس شيخ إبراهيم، ورئيس قضاة الأحوال الشخصية سقيان حسن، ومدير جامعة المستقبل الدكتور علي توانيا محمود، ونائب رئيس لجنة المسجد الجامع البروفيسور عيسى جي.

وتبلغ كمية التمور المخصصة للتوزيع (20) طنًا، يستفيد منها قرابة (80,000) مستفيد في مختلف مناطق البلاد، فيما يستفيد من برنامج تفطير الصائمين نحو (20,000) مستفيد.

وألقى نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا كلمةً خلال الحفل، أكد فيها أن تنفيذ برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في كينيا يجسد ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام بخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز أواصر الأخوة والتكافل بين الشعوب، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار مشاركة إخوانهم المسلمين في جمهورية كينيا فرحة قدوم شهر رمضان، من خلال إقامة حفل الإفطار وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، في مبادرات تجسد عناية حكومة المملكة بالمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ممثلةً بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي تحرص على تنفيذ برامجها ومشاريعها التي تلامس احتياجات المسلمين في مثل هذه المناسبات المباركة.

من جانبه، ألقى عضو مجلس الإدارة ومستشار المجلس الأعلى لمسلمي كينيا، نيابةً عن رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا حسن أولى نادو، كلمةً عبّر فيها عن بالغ شكر وتقدير المجلس لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على جهودها المتواصلة في تعزيز أواصر الأخوة بين المسلمين، ولا سيما بين الشعبين السعودي والكيني، مؤكدًا أن البرنامجين لهما أثر كبير في دعم المجتمع المسلم في كينيا.

فيما ثمّن عضو ومستشار المجلس الدكتور آدم يونس، الدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تخدم المسلمين حول العالم، مشيدًا بجهود سفارة المملكة بنيروبي في تواصلها الدائم في كل ما من شأنه أن يخدم البلدين.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في (120) دولة حول العالم، وبرنامج تفطير الصائمين في (70) دولة خلال شهر رمضان لهذا العام، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة تحت إشراف ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اتساقًا مع رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمّس احتياجاتهم، وتعميق أواصر الأخوة والمحبة معهم في شهر الخير والعطاء.