جداول الحصص اليومية للأسبوع الثالث عبر قنوات عين ومدرستي

أعلنت قنوات “عين” عن جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات “عين” الفضائية ومنصة “مدرستي” التعليمية.

وتتضمن الجداول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة، ويتم بث الدروس عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا، مع إعادة المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على القمر الصناعي “عرب سات”.

الابتدائي والمتوسط والثانوي: هنا.

رياض الأطفال: هنا