Icon

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة Icon ضبط مفحط الرياض Icon القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض Icon المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 Icon جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية Icon في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال Icon السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 Icon ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جداول الحصص اليومية للأسبوع الثالث عبر قنوات عين ومدرستي

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
جداول الحصص اليومية للأسبوع الثالث عبر قنوات عين ومدرستي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت قنوات “عين” عن جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات “عين” الفضائية ومنصة “مدرستي” التعليمية.

وتتضمن الجداول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة، ويتم بث الدروس عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا، مع إعادة المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على القمر الصناعي “عرب سات”.

قد يهمّك أيضاً
جدول دروس الحصص للأسبوع الـ 17 عبر قنوات عين ومدرستي

جدول دروس الحصص للأسبوع الـ 17 عبر قنوات عين ومدرستي

التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول

التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول

الابتدائي والمتوسط والثانوي: هنا.

رياض الأطفال: هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد