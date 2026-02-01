جداول الحصص اليومية للأسبوع الثالث عبر قنوات عين ومدرستي

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
أعلنت قنوات “عين” عن جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات “عين” الفضائية ومنصة “مدرستي” التعليمية.
وتتضمن الجداول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة، ويتم بث الدروس عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا، مع إعادة المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على القمر الصناعي “عرب سات”.
الابتدائي والمتوسط والثانوي: هنا.
رياض الأطفال: هنا