خطوات الاستعلام عن التأمين في مساند

قالت منصة مساند إنه يمكن الاطلاع على بيانات التأمين من خلال تسجيل الدخول للمنصة ثم لوحة التحكم وبعدها اختيار العقود ثم تفاصيل الطلب وبعدها اختيار التأمين، وللاطلاع على مستند الوثيقة التأمينية يمكن زيارة بوابة نجم.

خدمة نقل الخدمات

وتابعت منصة مساند، أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال المنصة، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وأوضحت أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي: