خطوات معرفة مدة التقاعد المبكر والنظامي عبر تطبيق GOSI

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
خطوات معرفة مدة التقاعد المبكر والنظامي عبر تطبيق GOSI
المواطن - فريق التحرير

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية معرفة المدة المؤهلة لصرف منفعة التقاعد، سواء التقاعد المبكر أو التقاعد النظامي، إلى جانب الاطلاع على جميع تفاصيل الاستحقاق، وذلك عبر خدمة حاسبة التقاعد المتاحة في تطبيق GOSI.

وبيّنت التأمينات عبر منصة إكس أن الاستفادة من الخدمة تتطلب تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في تطبيق GOSI، حيث تتيح الحاسبة للمشتركين التعرف على مدة الاشتراك المؤهلة، وقيمة المنفعة التقديرية، وكافة البيانات المتعلقة باستحقاق التقاعد بشكل إلكتروني سهل ومباشر.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها لتسهيل الوصول إلى المعلومات التأمينية وتعزيز التحول الرقمي، بما يساهم في تمكين المستفيدين من التخطيط المسبق لمرحلة التقاعد.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    • النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    • اختيار الاشتراكات.
    • النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    • تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    • إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    • إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

