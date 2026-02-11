خطوات معرفة مدة التقاعد المبكر والنظامي عبر تطبيق GOSI

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية معرفة المدة المؤهلة لصرف منفعة التقاعد، سواء التقاعد المبكر أو التقاعد النظامي، إلى جانب الاطلاع على جميع تفاصيل الاستحقاق، وذلك عبر خدمة حاسبة التقاعد المتاحة في تطبيق GOSI.
وبيّنت التأمينات عبر منصة إكس أن الاستفادة من الخدمة تتطلب تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في تطبيق GOSI، حيث تتيح الحاسبة للمشتركين التعرف على مدة الاشتراك المؤهلة، وقيمة المنفعة التقديرية، وكافة البيانات المتعلقة باستحقاق التقاعد بشكل إلكتروني سهل ومباشر.
وأكدت المؤسسة أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها لتسهيل الوصول إلى المعلومات التأمينية وتعزيز التحول الرقمي، بما يساهم في تمكين المستفيدين من التخطيط المسبق لمرحلة التقاعد.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.