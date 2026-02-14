Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن الحملات الميدانية المشتركة

خلال أسبوع.. ضبط 21029 مخالفًا بينهم 29 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٣ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 21029 مخالفًا بينهم 29 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 17/ 08/ 1447هـ الموافق 05/ 02/ 2026م إلى 23/ 08/ 1447هـ الموافق 11/ 02/ 2026م، عن النتائج التالية:

الحملات الميدانية المشتركة

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21029) مخالفًا، منهم (12875) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4778) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3376) مخالفًا لنظام العمل.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026

وزارة الداخلية تعزز مفاهيم حماية البيئة ودعم جهود تنمية الغطاء النباتي

وزارة الداخلية تعزز مفاهيم حماية البيئة ودعم جهود تنمية الغطاء النباتي


ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (2307) أشخاص (47%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات آخرى (01%)، كما تم ضبط (75) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (29) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (23312) وافدًا مخالفًا، منهم (22040) رجلًا، و(1272) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (16121) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2270) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (13213) مخالفًا.

تفاصيل العقوبات

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي 2026”
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي...

السعودية اليوم
وزارة الداخلية تعزز مفاهيم حماية البيئة ودعم جهود تنمية الغطاء النباتي
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تعزز مفاهيم حماية البيئة ودعم...

السعودية اليوم
معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض حلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن
السعودية اليوم

معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض...

السعودية اليوم
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الدفاع...

السعودية اليوم
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
السعودية اليوم

معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام...

السعودية اليوم
معرض الدفاع العالمي 2026.. وكالة القدرات الأمنية تستعرض طائرة مجنحة بعيدة المدى
السعودية اليوم

معرض الدفاع العالمي 2026.. وكالة القدرات الأمنية...

السعودية اليوم