السعودية اليوم
حصاد اليوم

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة
المواطن - واس

أدى دولة رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو، والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

