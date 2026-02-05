رصد ظهور هالة شمسية في سماء السعودية.. تغيرات جوية محتملة

ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد
رُصدت في سماء محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، بعد ظهر اليوم، ظاهرة جوية بصرية تمثلت في ظهور “الهالة الشمسية”.
وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح، أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة انكسار وانعكاس أشعة الشمس عند مرورها عبر بلورات جليدية دقيقة موجودة في طبقات الجو العليا، مشيرًا إلى أن الأشعة تنكسر بزاوية تُقدّر بنحو (22) درجة، مما يؤدي إلى تشكّل حلقة ضوئية بيضاء أو متعددة الألوان حول الشمس.
رصد ظهور هالة شمسية في سماء رفحاء تشير إلى تغيرات جوية محتملة pic.twitter.com/tqobzqRotu
— الإخبارية السعودية – آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) February 5, 2026
وأفاد أن ظهور الهالة الشمسية يُعد مؤشرًا على ارتفاع نسب الرطوبة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، ويُعد من العلامات الدالة على تغيرات جوية محتملة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يخضع لجملة من العوامل والمعادلات المناخية المتغيرة.
وبيّن أن الهالة الشمسية تُعد من الظواهر الجوية البصرية الطبيعية، ولا ترتبط بتغيرات فيزيائية بالشمس نفسها، وإنما تنتج عن تفاعل الضوء مع بلورات الجليد الدقيقة في السحب العالية.