رصد ظهور هالة شمسية في سماء السعودية.. تغيرات جوية محتملة

رُصدت في سماء محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، بعد ظهر اليوم، ظاهرة جوية بصرية تمثلت في ظهور “الهالة الشمسية”.

رصد ظهور هالة شمسية

وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح، أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة انكسار وانعكاس أشعة الشمس عند مرورها عبر بلورات جليدية دقيقة موجودة في طبقات الجو العليا، مشيرًا إلى أن الأشعة تنكسر بزاوية تُقدّر بنحو (22) درجة، مما يؤدي إلى تشكّل حلقة ضوئية بيضاء أو متعددة الألوان حول الشمس.

تغيرات جوية محتملة

وأفاد أن ظهور الهالة الشمسية يُعد مؤشرًا على ارتفاع نسب الرطوبة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، ويُعد من العلامات الدالة على تغيرات جوية محتملة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يخضع لجملة من العوامل والمعادلات المناخية المتغيرة.

وبيّن أن الهالة الشمسية تُعد من الظواهر الجوية البصرية الطبيعية، ولا ترتبط بتغيرات فيزيائية بالشمس نفسها، وإنما تنتج عن تفاعل الضوء مع بلورات الجليد الدقيقة في السحب العالية.