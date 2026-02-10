رصد مخالفات بمحمية الإمام عبدالعزيز الملكية.. إشعال النار ودخول مركبات للفياض

ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ممثلةً بفرق الرقابة البيئية، (12) مخالفة بيئية في روضة خريم تمثلت في التخييم غير المصرح به، وضبط (9) مخالفات أخرى في كسر المزيرع تمثلت في إشعال النار، ودخول المركبات والسيارات إلى الفياض والروضات البرية المحمية.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تطبيق نظام البيئة ولوائحها التنفيذية، بما يسهم في حماية الغطاء النباتي وصون التنوع الأحيائي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، مؤكدةً أن حماية البيئة تمثل أولوية وطنية تحظى باهتمام كبير في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعمًا لمبادرات الاستدامة البيئية، وفي مقدمتها مبادرة السعودية الخضراء.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين، مشددةً على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية، بما يضمن استدامة الطبيعة والحفاظ على مواردها للأجيال القادمة.