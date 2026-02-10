رصد مخالفات بمحمية الإمام عبدالعزيز الملكية.. إشعال النار ودخول مركبات للفياض

عبدالرحمن الهزاع مديرًا عامًا لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج “بختاور” مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال بجامعة القصيم معرض الدفاع العالمي 2026.. عروض جوية وبرية منوعة في اليوم الثالث نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية يزور معرض الدفاع العالمي 2026 مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة الأسبستوس ومتابعة حظرها جامعة الملك سعود تكرم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من متدربي صحيفة رسالة الجامعة الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض شروط طلب التنفيذ المالي على المستأجر عبر منصتي إيجار وناجز الجامعة الإسلامية تطلق مبادرة استضافة خريجيها الدوليين لأداء العمرة مرصد المجمعة يوضح الظروف العلمية لرصد هلال رمضان
ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ممثلةً بفرق الرقابة البيئية، (12) مخالفة بيئية في روضة خريم تمثلت في التخييم غير المصرح به، وضبط (9) مخالفات أخرى في كسر المزيرع تمثلت في إشعال النار، ودخول المركبات والسيارات إلى الفياض والروضات البرية المحمية.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تطبيق نظام البيئة ولوائحها التنفيذية، بما يسهم في حماية الغطاء النباتي وصون التنوع الأحيائي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، مؤكدةً أن حماية البيئة تمثل أولوية وطنية تحظى باهتمام كبير في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعمًا لمبادرات الاستدامة البيئية، وفي مقدمتها مبادرة السعودية الخضراء.
وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين، مشددةً على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية، بما يضمن استدامة الطبيعة والحفاظ على مواردها للأجيال القادمة.