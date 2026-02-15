أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الأحد، استعداد روسيا لمناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأكد غالوزين أن أوروبا حرمت نفسها فعلياً من مقعد على طاولة المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية بسبب جمودها الأيديولوجي ورفضها الانخراط في حوار مباشر مع روسيا.

وأشار في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية إلى أنه بسبب “جمودهم الأيديولوجي وعدم كفاءتهم الصريحة”، فإن المسؤولين حالياً عن صياغة توجهات السياسة الخارجية لـ”أوروبا الموحدة” قد ارتكبوا خطأ استراتيجياً.

وأكد غالوزين قائلاً: “من خلال رفض الحوار المباشر مع بلادنا، حرمت بروكسل نفسها أساساً من مكان على طاولة المفاوضات”.

وتعقد روسيا وأوكرانيا محادثات برعاية أميركية في جنيف الأسبوع المقبل، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تبذل “كل ما في وسعها” لإنهاء الحرب.

وقد طالبت روسيا أوكرانيا بالانسحاب من منطقة دونيتسك، والاعتراف بضمّها الأراضي الأوكرانية التي تحتلها.