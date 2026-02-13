رياح نشطة في تبوك وتحذيرات من تدني الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة تشهدها منطقة تبوك، تشمل محافظات البدع، وحقل، وضباء، ونيوم شرما، وما يصاحبها من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج.

وأوضح المركز أن سرعة الرياح المتوقعة تتراوح بين 40 و49 كيلومترًا في الساعة، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية – بمشيئة الله – تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، ومتابعة التحديثات الصادرة عبر قنواته الرسمية.