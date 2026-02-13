Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رياح نشطة في تبوك وتحذيرات من تدني الرؤية

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤١ صباحاً
رياح نشطة في تبوك وتحذيرات من تدني الرؤية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة تشهدها منطقة تبوك، تشمل محافظات البدع، وحقل، وضباء، ونيوم شرما، وما يصاحبها من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج.

وأوضح المركز أن سرعة الرياح المتوقعة تتراوح بين 40 و49 كيلومترًا في الساعة، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية – بمشيئة الله – تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في منطقة تبوك

ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في منطقة تبوك

رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء

رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، ومتابعة التحديثات الصادرة عبر قنواته الرسمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في منطقة تبوك
السعودية اليوم

ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في...

السعودية اليوم