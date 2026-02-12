“ريف السعودية” يستعرض إنجازاته ومنتجاته في المعرض الزراعي بالدوحة

يشارك برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” في المعرض الزراعي القطري، المقام في العاصمة الدوحة خلال الفترة من 12 حتى 16 فبراير الجاري؛ بهدف تعزيز حضور المنتجات الزراعية السعودية واستعراض مبادرات البرنامج الداعمة لصغار المزارعين والأسر الريفية.

ويستعرض جناح “ريف السعودية” أبرز إنجازاته في تمكين المستفيدين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي المستدام، إلى جانب عرض مجموعة من منتجات البرنامج، تشمل العسل والبن والتمور والمنتجات التحويلية، التي تعكس تنوع وجودة الإنتاج المحلي، إضافة إلى التعريف بآليات الدعم والخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج “ريف السعودية” ماجد البريكان أن مشاركة البرنامج في المعرض تأتي ضمن جهوده لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، وإبراز جودة منتجات صغار المزارعين والأسر الريفية.

وأكد استمرار البرنامج في دعم المبادرات التي تسهم في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتمكين المستفيدين من الوصول إلى أسواق جديدة، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة المستدامة والتسويق الزراعي، إلى جانب توسيع الشراكات الخليجية التي تدعم نمو القطاع الزراعي محليًا وإقليميًا.

يُعد المعرض الزراعي القطري، منصة دولية تجمع المتخصصين والمستثمرين لاستعراض أحدث التقنيات الزراعية، ويوفر فرصة للتعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، ويعزز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.