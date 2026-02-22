زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزر سليمان

رابطةُ العالم الإسلامي تُدين بشدة تصريحاتِ السفير الأمريكي لدى حكومة الاحتلال أمانة الطائف تكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا 23 فعالية وطنية وثقافية ضمن احتفاء أمانة تبوك بيوم التأسيس مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يقيم حفل إفطار رمضاني يوم التأسيس.. الأسواق الشعبية بالباحة تجسد عمق الهوية الوطنية أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الكهرباء في مباراة الخليج ونيوم الشؤون الإسلامية تباشر تنفيذ برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في موريتانيا عاصفة تتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا وتحذيرات في نيويورك
ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر سليمان في جنوب المحيط الهادئ، بحسب ما أفاد به المركز الألماني لعلوم الأرض.
وأوضح المركز أن الزلزال سجّل عند الساعة 16:42 بتوقيت غرينتش، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وتم تحديد مركز الزلزال مبدئيًا عند التقاء دائرة عرض 11.22 درجة جنوبًا وخط طول 162.72 درجة شرقًا، دون تسجيل تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.