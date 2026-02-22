Icon

العالم
حصاد اليوم
في المحيط الهادئ

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزر سليمان

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٩ مساءً
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزر سليمان
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر سليمان في جنوب المحيط الهادئ، بحسب ما أفاد به المركز الألماني لعلوم الأرض.

وأوضح المركز أن الزلزال سجّل عند الساعة 16:42 بتوقيت غرينتش، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وتم تحديد مركز الزلزال مبدئيًا عند التقاء دائرة عرض 11.22 درجة جنوبًا وخط طول 162.72 درجة شرقًا، دون تسجيل تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

