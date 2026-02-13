Icon

سبب برودة رخام صحن المطاف نهارًا

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٩ مساءً
سبب برودة رخام صحن المطاف نهارًا
المواطن - واس

يُحافظ رخام صحن المطاف في المسجد الحرام على برودته خلال ساعات النهار رغم تعرضه المباشر لأشعة الشمس؛ نتيجة منظومة هندسية تجمع بين اختيار نوعية رخام ذات خصائص فيزيائية عاكسة للحرارة، وتصميم تركيبي يقلل انتقالها ويُسرّع تبديدها؛ بما يوفّر بيئة مريحة وآمنة للطائفين.

سبب برودة رخام صحن المطاف

ويُستخدم رخام طبيعي عالي الجودة مستخرج من مناطق جبلية باردة، يتميز بانخفاض معامل امتصاص الحرارة وقدرته على عكس أشعة الشمس بدلًا من تخزينها، كما يسهم لونه الفاتح في تقليل الإشعاع الحراري مقارنة بالمواد الداكنة؛ مما يساعد على بقاء سطحه معتدل الحرارة حتى في أوقات الذروة.

وتعزز سماكة الألواح وطرق تثبيتها فوق طبقات عازلة وجود فراغات تسمح بمرور الهواء من كفاءة العزل والتبريد، فيما تسهم المساحة الواسعة للصحن وحركة الطائفين وتدفق الهواء المستمر في خفض الإحساس الحراري.

وتجسّد هذه الحلول التكامل بين الهندسة والمواد الطبيعية لخدمة ضيوف الرحمن ورفع مستويات الراحة داخل المسجد الحرام.

