سلمان للإغاثة يوزع 1.048 قسيمة شرائية في إدلب ودرعا واللاذقية بسوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.048) قسيمة شرائية تُمكّن المستفيدين من شراء الكسوة الشتوية في مركز خربة الجوز بمحافظة إدلب، ومركزي بصرى الشام وكنسبا بمحافظة درعا، ومركزي سلمى وكنسبا بمحافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية؛ استفاد منها (1.048) فردًا، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية في الجمهورية العربية السورية (كنف) لعام 2026م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس خلال فصل الشتاء في سوريا.