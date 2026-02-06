Icon

سلمان للإغاثة يوزع 1.048 قسيمة شرائية في إدلب ودرعا واللاذقية بسوريا Icon ضبط مخالفين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح في جازان Icon هيئة المراجعين تُحيل مكتبًا مرخّصًا في الاستشارات المالية ومنشأةً تجارية إلى النيابة العامة Icon المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستان Icon أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة Icon اليوم أول أيام موسم العقارب وبداية الربيع الواقعي Icon ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon مصرع 13 شخصًا جراء انقلاب حافلة على طريق جبلي في نيبال Icon السحاب يعانق قمم جبال شدا الأسفل بالمخواة ويشكل لوحة إبداعية Icon الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزع 1.048 قسيمة شرائية في إدلب ودرعا واللاذقية بسوريا

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٧ مساءً
سلمان للإغاثة يوزع 1.048 قسيمة شرائية في إدلب ودرعا واللاذقية بسوريا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.048) قسيمة شرائية تُمكّن المستفيدين من شراء الكسوة الشتوية في مركز خربة الجوز بمحافظة إدلب، ومركزي بصرى الشام وكنسبا بمحافظة درعا، ومركزي سلمى وكنسبا بمحافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية؛ استفاد منها (1.048) فردًا، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية في الجمهورية العربية السورية (كنف) لعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس خلال فصل الشتاء في سوريا.

قد يهمّك أيضاً
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا في سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا في سوريا

الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب

الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا في سوريا
العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا في سوريا

العالم