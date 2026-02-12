Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة "البوابات الإلكترونية اللاتلامسية" Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال

سلمان للإغاثة يُسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لأفغانستان

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ مساءً
سلمان للإغاثة يُسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لأفغانستان
المواطن - فريق التحرير

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى أفغانستان، البالغة (100) طن من التمور.

وقام بتسليم المساعدات -نيابةً عن المركز- نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان علي بن محمد الحصان، لنائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني الحافظ عزيز الرحمن، بحضور مدير فرع المركز في أفغانستان فهاد بن سعد القحطاني، وذلك في العاصمة كابل.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة دعمًا للأسر المحتاجة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخًا لدور المملكة الإنساني في مدّ يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

