سلمان للإغاثة يُسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لأفغانستان

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى أفغانستان، البالغة (100) طن من التمور.
وقام بتسليم المساعدات -نيابةً عن المركز- نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان علي بن محمد الحصان، لنائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني الحافظ عزيز الرحمن، بحضور مدير فرع المركز في أفغانستان فهاد بن سعد القحطاني، وذلك في العاصمة كابل.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة دعمًا للأسر المحتاجة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخًا لدور المملكة الإنساني في مدّ يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.