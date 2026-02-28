Icon

طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار Icon الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد عن من الرحلات Icon سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران Icon خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف Icon لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن Icon طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت Icon السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن Icon طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء Icon هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب Icon نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
مع بدء الهجوم على إيران

سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٣ مساءً
سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلقت سوريا الممرات الجوية الجنوبية للأجواء، مؤقتًا أمام حركة الطائرات، ولمدة 12 ساعة.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية في بيان أن القرار يأتي حرصًا على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية.

وأكدت أنه خلال فترة الإغلاق ستُدَار حركة الملاحة عبر المسارات البديلة المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة واستمرارية العمليات التشغيلية وفق أنظمة إدارة الحركة الجوية المعمول بها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن الخيار العسكري متاح
العالم

نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن...

العالم
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
العالم

طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل...

العالم
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
أخبار رئيسية

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني...

أخبار رئيسية
لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن
العالم

لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات...

العالم
طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت
العالم

طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات...

العالم
انتهاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران.. تقدم مهم
العالم

انتهاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران.. تقدم...

العالم
عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق
العالم

عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد...

العالم
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
أخبار رئيسية

هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف...

أخبار رئيسية