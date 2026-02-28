سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران

أغلقت سوريا الممرات الجوية الجنوبية للأجواء، مؤقتًا أمام حركة الطائرات، ولمدة 12 ساعة.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية في بيان أن القرار يأتي حرصًا على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية.

وأكدت أنه خلال فترة الإغلاق ستُدَار حركة الملاحة عبر المسارات البديلة المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة واستمرارية العمليات التشغيلية وفق أنظمة إدارة الحركة الجوية المعمول بها.