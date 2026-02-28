طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد عن من الرحلات سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران
أغلقت سوريا الممرات الجوية الجنوبية للأجواء، مؤقتًا أمام حركة الطائرات، ولمدة 12 ساعة.
مباشر من قناة العربية | إسرائيل تبدأ بتوجيه ضربات على طهران وتفرض حالة الطوارئ "الفورية" https://t.co/PMNa5g0Xoyقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 28, 2026
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية في بيان أن القرار يأتي حرصًا على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية.
وأكدت أنه خلال فترة الإغلاق ستُدَار حركة الملاحة عبر المسارات البديلة المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة واستمرارية العمليات التشغيلية وفق أنظمة إدارة الحركة الجوية المعمول بها.
لقطات من الضربات العسكرية الأميركية على إيران pic.twitter.com/gVsDRTrjH1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2026