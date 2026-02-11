سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11167 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (46.43) نقطة ليقفل عند مستوى (11167.54) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (356) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (66) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (192) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، وزين السعودية، والمسار الشامل، ومجموعة إم بي سي، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الموسى، ودله الصحية، والأبحاث والإعلام، وتشب، ودار الأركان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.95%) و(4.81%).

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وزين السعودية، والأهلي، وأرامكو السعودية، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهُم شركات الأهلي، والراجحي، وأمريكانا، وسال، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (153.40) نقطة ليقفل عند مستوى (23486.52) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (8.7) ملايين ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت أكثر من (1.5) مليون سهم.