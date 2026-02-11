Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11167 نقطة

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٩ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11167 نقطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (46.43) نقطة ليقفل عند مستوى (11167.54) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (356) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (66) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (192) شركة على تراجع.

قد يهمّك أيضاً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10540.72 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10540.72 نقطة

وكانت أسهم شركات شمس، وزين السعودية، والمسار الشامل، ومجموعة إم بي سي، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الموسى، ودله الصحية، والأبحاث والإعلام، وتشب، ودار الأركان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.95%) و(4.81%).

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وزين السعودية، والأهلي، وأرامكو السعودية، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهُم شركات الأهلي، والراجحي، وأمريكانا، وسال، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (153.40) نقطة ليقفل عند مستوى (23486.52) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (8.7) ملايين ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت أكثر من (1.5) مليون سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5...

السوق