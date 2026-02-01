Icon

حصاد اليوم

ضبط مفحط الرياض

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
ضبط مفحط الرياض
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الإدارة العامة للمرور قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي وهو يرتكب مخالفة التفحيط والقيادة بتهور في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المرور عبر منصة إكس أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتم إحالته إلى الهيئة المرورية.

