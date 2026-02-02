Icon

ضبط مقيم مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
ضبط مقيم مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أنه جرى ضبط معدة تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

