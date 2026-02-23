ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة ولي العهد يلتقي الرئيس المصري على مائدة الإفطار في جدة الرئيس المصري يصل إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليه المالية: 1111 مليار ريال إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2025 مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد لجامع المنسف بالزلفي أصالته المعمارية بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” إلى الرياض سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10984 نقطة البلديات والإسكان: 8,427 أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني مخاوف من مجازر جديدة.. الدعم السريع تقتحم بلدة مستريحة شمال دارفور فلكية جدة: الليلة قمر رمضان يقترن بالثريا
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (15) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.