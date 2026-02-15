Icon

ضبط 4 مخالفين بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon الصين تنشر أقمارًا اصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي Icon “الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم استثنائي يليق بروح الشهر الكريم Icon أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الدرعية Icon بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان Icon رصد مجرة “دولاب الهواء” في سماء السهلة جنوب رفحاء Icon ‬برعاية أمير الرياض وحضور نائبه.. قصر الحكم يحتضن حفل العرضة السعودية مساء اليوم Icon الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه تدشّن منصة مقاييس إشراق التفاعلية Icon أمانة جازان توقع عقدًا استثماريًا لإنشاء منشأة تعليمية عالمية بـ 100 مليون ريال Icon المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١١ مساءً
ضبط 4 مخالفين بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية (4) مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ‏قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى (100,000) ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وعقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة (5,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً
هيئة تطوير محمية الإمام تركي تحدد موعد انتهاء برنامج الرعي الموسمي

هيئة تطوير محمية الإمام تركي تحدد موعد انتهاء برنامج الرعي الموسمي

ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي

ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد