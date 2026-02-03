Icon

ضوابط الخصم من أجر العامل المنزلي

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعادت منصة مساند التذكير بأنه لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر.

وأوضحت عبر منصة إكس أن الحالات هي: تكاليف ما أتلفه عمدًا أو إهمالًا، أو سلفة حصل عليها من صاحب العمل أو تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده، كما يجب إرفاق وإثبات سبب الخصم.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

