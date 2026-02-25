Icon

طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر اليوم وغدًا

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة “أبشر”.

وتتيح الخدمة للراغبين شراء اللوحات والمشاركة في المزاد بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى المراجعة الحضورية.

وأوضحت إدارة المرور أن المزاد يستمر حتى غدٍ الخميس 26 فبراير، مشيرةً إلى أن المشاركة متاحة للمستفيدين عبر أربع خطوات تبدأ بالدخول على منصة “أبشر”، ثم اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولاً إلى اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

