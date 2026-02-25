طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر اليوم وغدًا نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى تحطّم مقاتلة تركية بعد إقلاعها من قاعدة جوية ومصرع الطيار ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي في 2025 توقعات طقس اليوم في السعودية: رياح وغبار بعدة مناطق إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب ضبط مقيم لتفريغه موادًا خرسانية في المدينة المنورة وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة “أبشر”.
وتتيح الخدمة للراغبين شراء اللوحات والمشاركة في المزاد بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى المراجعة الحضورية.
وأوضحت إدارة المرور أن المزاد يستمر حتى غدٍ الخميس 26 فبراير، مشيرةً إلى أن المشاركة متاحة للمستفيدين عبر أربع خطوات تبدأ بالدخول على منصة “أبشر”، ثم اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولاً إلى اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.