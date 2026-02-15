طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة وانخفاض الحرارة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وأجزاء من منطقة تبوك، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 – 36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14 – 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول فترة الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول فترة المساء جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.