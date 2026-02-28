طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء

على وقع الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، أكد مسؤول إيراني رفيع أن كافة “أصول ومصالح أميركا في الشرق الأوسط باتت أهدافاً مشروعة”.

سقوط الخطوط الحمراء

كما شدد في تصريحات اليوم السبت على أن كافة الخطوط الحمراء سقطت بعد “العدوان الأميركي الإسرائيلي”.

لحظة الهجوم الأميركي على إيران pic.twitter.com/stYDoMh2IA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2026

وأشار إلى أن “سيناريوهات لم تكن مطروحة سابقا أصبحت واقعا الآن”. وأردف:” نقول بوضوح لإسرائيل أن تستعد لما هو قادم فردنا سيكون علنياً ولا خطوط حمراء “.

أعلى هيئة أمنية إيرانية

بالتزامن، رجح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن تستمر الهجمات الأميركية الإسرائيلية. وقال المجلس الذي يعتبر أعلى هيئة أمنية إيرانية في بيان: “استنادا إلى المعلومات من إسرائيل وأميركا.. ساستمر عملياتهما في طهران وبعض المدن الأخرى”

كما أضاف أنه “سيتم إغلاق المدارس والجامعات حتى إشعار آخر فيما ستواصل البنوك تقديم خدماتها”.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن “العدوان الأميركي والإسرائيلي يهدد السلام والأمن في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره”.

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن هجوما عسكريا على إيران pic.twitter.com/wLyX9SzaOp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2026

كما أضافت في بيان على “تلغرام”: “أن العدوان العسكري المتكرر للولايات المتحدة وإسرائيل يأتي في وقت كانت فيه طهران وواشنطن في عملية مفاوضات دبلوماسية”. وأشارت إلى أنها “تتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة دول المنطقة والدول الإسلامية، إدانة قوية لهذا العمل العدواني والعمل الجماعي العاجل لمواجهته، لأنه بلا شك يعرض السلام والأمن للخطر في المنطقة وفي العالم بأسره”.

استهداف القواعد الأمريكية

كذلك أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن بلاده ستستهدف كافة القواعد الأميركية في المنطقة.

بدوره، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انطلاق عملية انتقامية واسعة النطاق ضد إسرائيل. وقال في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: “رداً على العدوان الإجرامي، بدأت الموجة الأولى من الهجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية على الأراضي المحتلة” في إشارة إلى إسرائيل.

فيما أكد الجيش الإسرائيلي التصدي لموجات صاروخية أطلقت من الأراضي الإيرانية نحو مناطق متفرقة من إسرائيل.