 نظرًا لتأثر الحركة الجوية بعد إغلاق المجال الجوي في بعض وجهاتنا نتيجة الأحداث الراهنة

طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٣ مساءً
طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار
المواطن - فريق التحرير

دعت شركة طيران ناس، في بيان لها، المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم عبر القنوات الرسمية قبل التوجه إلى المطار.

وقال طيران ناس: “تنبيه مهم لضيوفنا الكرام، نظرًا لتأثر الحركة الجوية بعد إغلاق المجال الجوي في بعض وجهاتنا نتيجة الأحداث الراهنة.

وأضافت شركة طيران ناس: “نأمل من ضيوفنا المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم عبر قنواتنا الرسمية قبل التوجه إلى المطار، كما يسعد فريق خدمة العملاء بالإجابة عن استفساراتكم عبر قنوات التواصل المعتمدة، نشكر لكم تفهمكم وتعاونكم، ونسأل الله السلامة للجميع”.

كذلك دعا طيران أديل جموع المسافرين أهمية التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار، نتيجة الأحداث التي  تشهدها المنطقة.

