طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار

دعت شركة طيران ناس، في بيان لها، المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم عبر القنوات الرسمية قبل التوجه إلى المطار.

وأضافت شركة طيران ناس: “نأمل من ضيوفنا المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم عبر قنواتنا الرسمية قبل التوجه إلى المطار، كما يسعد فريق خدمة العملاء بالإجابة عن استفساراتكم عبر قنوات التواصل المعتمدة، نشكر لكم تفهمكم وتعاونكم، ونسأل الله السلامة للجميع”.

كذلك دعا طيران أديل جموع المسافرين أهمية التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار، نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة.