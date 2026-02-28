إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد من الرحلات مؤقتًا سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
دعت شركة طيران ناس، في بيان لها، المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم عبر القنوات الرسمية قبل التوجه إلى المطار.
وقال طيران ناس: “تنبيه مهم لضيوفنا الكرام، نظرًا لتأثر الحركة الجوية بعد إغلاق المجال الجوي في بعض وجهاتنا نتيجة الأحداث الراهنة.
وأضافت شركة طيران ناس: “نأمل من ضيوفنا المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم عبر قنواتنا الرسمية قبل التوجه إلى المطار، كما يسعد فريق خدمة العملاء بالإجابة عن استفساراتكم عبر قنوات التواصل المعتمدة، نشكر لكم تفهمكم وتعاونكم، ونسأل الله السلامة للجميع”.
كذلك دعا طيران أديل جموع المسافرين أهمية التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار، نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة.
