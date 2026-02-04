فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والتأكيد على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، إضافةً إلى مناقشة الجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.