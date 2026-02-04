Icon

في اتصال هاتفي

فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والتأكيد على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، إضافةً إلى مناقشة الجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

