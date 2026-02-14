Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم

فيصل بن فرحان يلتقي الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٤٦ مساءً
فيصل بن فرحان يلتقي الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2026م.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات بشأن قطاع غزة، والجهود المبذولة حيالها.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيره الروسي

فيصل بن فرحان يبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيره الروسي

فيصل بن فرحان يصل إلى أديس أبابا

فيصل بن فرحان يصل إلى أديس أبابا

حضر اللقاء مستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيره الروسي
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يبحث سبل تعزيز التعاون...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يصل إلى أديس أبابا
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يصل إلى أديس أبابا

السعودية اليوم