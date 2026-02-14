فيصل بن فرحان يلتقي الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2026م.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات بشأن قطاع غزة، والجهود المبذولة حيالها.

حضر اللقاء مستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.