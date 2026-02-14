فيصل بن فرحان يلتقي الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2026م.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات بشأن قطاع غزة، والجهود المبذولة حيالها.
حضر اللقاء مستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
#ميونخ | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة السيد نيكولاي ملادينوف، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2026م. pic.twitter.com/TSx6ptMVlL
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 14, 2026