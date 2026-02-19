Icon

يمكن إلغاء التجديد التلقائي

قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٤ مساءً
قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إن العقود الإلكترونية السكنية والتجارية متجددة تلقائيًا، ويمكن إلغاء التجديد التلقائي علمًا أن مهلة الإشعار في عدم رغبة التجديد التلقائي في جميع المدن هي قبل انتهاء العقد بمدة 60 يومًا.

وتابعت إيجار عبر منصة إكس: أنه يتاح للطرفين في جميع مدن المملكة إلغاء التجديد التلقائي للعقد دون اشتراطات، وفقط يلتزم المؤجر في مدينة الرياض بشروط عدم رغبة تجديد العقد تلقائيًا.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

 

