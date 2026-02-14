قبيل رمضان.. انتعاش الحركة الشرائية بأسواق الباحة وتكثيف الجولات الرقابية

شهدت الأسواق والمراكز التجارية بمنطقة الباحة، خلال الأيام الماضية، تصاعدًا ملحوظًا في الحركة الشرائية، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إذ كثّف المستهلكون إقبالهم على شراء السلع الغذائية والتموينية الأساسية والمنتجات الرمضانية، وسط وفرة في المعروض واستقرار في سلاسل الإمداد؛ مما يعكس جاهزية الأسواق لتلبية احتياجات المتسوقين خلال الموسم الرمضاني.

انتعاش الحركة الشرائية

وأوضح مدير إدارة الرقابة بفرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة أحمد بن علي الغامدي، أن الفرق الرقابية كثّفت جولاتها الميدانية على المراكز التجارية والأسواق والمنشآت التموينية؛ للتأكد من وفرة السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار، والتحقق من الالتزام بأنظمة حماية المستهلك.

وبيّن أن عدد الزيارات الرقابية المنفذة خلال الفترة الماضية بلغ (448) زيارة، نتج عنها ضبط (49) مخالفة، جرى التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية خلال الأيام المقبلة؛ لضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين.

تكثيف الجولات الرقابية

ودعا الغامدي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو من خلال مركز البلاغات الموحد (1900)؛ بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة التجارة على تعزيز الرقابة الميدانية، ورفع مستوى الامتثال في الأسواق؛ بما يضمن توفير السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، تلبيةً لاحتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.