كارثة إنسانية في دارفور.. 548 منزلًا دمرها حريق بمخيم العمدة

شرّد حريق ضخم مئات النازحين في مخيم العمدة بمدينة طويلة في ولاية شمال دارفور بالسودان، بعد أن التهم مئات المنازل وأوقع ضحايا، في أحدث مأساة إنسانية تضرب الإقليم الذي يشهد نزاعاً مستمراً منذ نحو ثلاث سنوات.

واندلع الحريق، الذي وُصف بـ”الكارثي”، يوم الاثنين، وفق ما أفاد به أبو بكر هارون نائب رئيس لجنة إدارة مخيم العمدة، مشيراً إلى أن النيران أسفرت عن مقتل طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات وإصابة 13 شخصاً آخرين.

نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات

وأوضح هارون أن الحريق دمّر 548 منزلاً بشكل كامل، إضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات، ما فاقم من معاناة الأسر التي كانت قد نزحت سابقاً من مناطق النزاع في شمال دارفور.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الحريق أدى إلى نزوح 514 أسرة من موقع تجمع النازحين في العمدة إلى مناطق مفتوحة داخل مدينة طويلة، حيث يواجه المتضررون أوضاعاً إنسانية صعبة.

ووصف هارون الحادثة بأنها من أشد الحرائق التي شهدها المخيم طوال سنوات وجود النازحين في المنطقة، لافتاً إلى حجم الدمار الواسع الذي خلفته النيران.

من جانبه، قال عمر عبد الله أحمد، أحد المتضررين، إن الأسر المنكوبة بحاجة عاجلة إلى الأحذية والأغطية، موضحاً أنه فقد جميع ممتلكاته في الحريق. وأضاف: فقدنا كل شيء، حتى منازلنا احترقت بالكامل ولم نتمكن من إخراج أي متعلقات.

وتُظهر صور من داخل المخيم أكواماً من الرماد في المواقع التي كانت تنتصب فيها خيام النازحين، فيما بدت بعض المساكن القليلة التي نجت من الحريق بجدران من القش وأغطية قماشية تحملها جذوع الأشجار، وقد غطتها طبقة من السواد. وفي شوارع طويلة، يفترش العديد من النازحين الأرض دون مأوى، بعد أن تكررت معاناتهم بالنزوح مرة تلو الأخرى.