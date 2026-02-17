Icon

ليتم رصده بدقة عالية

لأول مرة.. تقنيات ذكاء اصطناعي في مرصد سدير لتسهيل ترائي هلال رمضان

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣٢ مساءً
لأول مرة.. تقنيات ذكاء اصطناعي في مرصد سدير لتسهيل ترائي هلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

يعتمد مرصد سدير في الرياض ولأول مرة، تقنيات ذكاء اصطناعي في مرصد سدير لتسهيل التنبؤ بموقع هلال رمضان ورصده بدقة عالية.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء 29 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 / 2 / 2026م.
جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا، فيما يلي نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:
فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 203 / هـ ) وتاريخ 29 / 7 / 1447هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 1 / 2026م، هو غرة شهر شعبان لعام 1447هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 / 2 / 2026م.
وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

