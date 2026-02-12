لجنة الحج العُليا تحصل على جائزة مكة للتميز 2025 عن فرع التميز الإداري

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
حصلت لجنة الحج العُليا، التي يرأسها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على جائزة مكة للتميز 2025، عن فرع التميز الإداري، نظير ما قدمته من نموذج مؤسسي يعكس كفاءة التنظيم وجودة الحوكمة.
وسلّم الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الجائزة، لمساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، في حفل تكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ (17).
وتأتي الجائزة لتعزيز الابتكار بتوفير منصة لتبادل التجارب، وتفعيل دور المنشآت في بناء المجتمع وتعزيز الاستدامة.