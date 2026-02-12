لجنة الحج العُليا تحصل على جائزة مكة للتميز 2025 عن فرع التميز الإداري

حصلت لجنة الحج العُليا، التي يرأسها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على جائزة مكة للتميز 2025، عن فرع التميز الإداري، ‏نظير ما قدمته من نموذج مؤسسي يعكس كفاءة التنظيم وجودة الحوكمة.

وسلّم الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الجائزة، لمساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، في حفل تكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ (17).

وتأتي الجائزة لتعزيز الابتكار بتوفير منصة لتبادل التجارب، وتفعيل دور المنشآت في بناء المجتمع وتعزيز الاستدامة.