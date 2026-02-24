Icon

لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان Icon معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن Icon حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان Icon أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع Icon “الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ Icon منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي Icon رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10906 نقاط Icon أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026 Icon مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد إرثًا معماريًّا عمره نحو 4 قرون لمسجد المضفاة في بللسمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
حصاد اليوم

لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٢ مساءً
لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي الشريف، ليلة السابع من شهر رمضان المبارك، وسط منظومة متكاملة من الخدمات للمعتمرين والزوار وضيوف الرحمن.

ليلة 7 رمضان في الحرم المكي

وأدى المصلون والمعتمرون والزوار صلاة المغرب والعشاء والتراويح ليلة السابع من شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية وروحانية في رحاب أطهر البقاع.

قد يهمّك أيضاً
لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي

لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي

لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان

لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان

هذا وتوفر وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية كافة الخدمات اللازمة لتوفير الراحة لضيوف الرحمن من كافة بقاع الأرض لتأدية مناسكهم في سهولة ويسر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي
السعودية

لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم...

السعودية
لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان
السعودية

لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي...

السعودية