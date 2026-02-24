لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان

وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي الشريف، ليلة السابع من شهر رمضان المبارك، وسط منظومة متكاملة من الخدمات للمعتمرين والزوار وضيوف الرحمن.

ليلة 7 رمضان في الحرم المكي

وأدى المصلون والمعتمرون والزوار صلاة المغرب والعشاء والتراويح ليلة السابع من شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية وروحانية في رحاب أطهر البقاع.

هذا وتوفر وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية كافة الخدمات اللازمة لتوفير الراحة لضيوف الرحمن من كافة بقاع الأرض لتأدية مناسكهم في سهولة ويسر.