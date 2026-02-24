لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع “الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10906 نقاط أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026 مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد إرثًا معماريًّا عمره نحو 4 قرون لمسجد المضفاة في بللسمر
وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي الشريف، ليلة السابع من شهر رمضان المبارك، وسط منظومة متكاملة من الخدمات للمعتمرين والزوار وضيوف الرحمن.
وأدى المصلون والمعتمرون والزوار صلاة المغرب والعشاء والتراويح ليلة السابع من شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية وروحانية في رحاب أطهر البقاع.
هذا وتوفر وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية كافة الخدمات اللازمة لتوفير الراحة لضيوف الرحمن من كافة بقاع الأرض لتأدية مناسكهم في سهولة ويسر.
7 من رمضان..
