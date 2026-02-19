لحظات الإفطار في المسجد الحرام.. مشهد إنساني يعكس عالمية المكان وقدسيته

سلمان للإغاثة يوزّع 245 حقيبة إيوائية على الأسر المتضررة من السيول والأمطار في إدلب شركة EVIQ راعيًا ذهبيًا للحملة المجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية في المملكة ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي تعليم مكة يُقدّم 5000 وجبة إفطار صائم يوميًّا لقاصدي بيت الله الحرام في رمضان أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقة المدينة المنورة اشتراطات خاصة للمشاريع الإنشائية في الرياض والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية
تتجلّى مع غروب شمس كل يومٍ من أيام شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام مشاهد إنسانية فريدة، تتوحّد فيها القلوب قبل الأجساد، حين يجتمع الصائمون من مختلف الجنسيات والثقافات على موائد الإفطار، في صورةٍ تعبّر عن عالمية المكان وقدسيته، وتُجسِّد معاني الأخوّة الإسلامية في أبهى صورها.
وتتحوّل اللحظات التي تسبق أذان المغرب إلى حالة من السكينة والطمأنينة، يسودها الدعاء، وتغمرها روح الانتظار الخاشع، حيث تتقارب الصفوف، وتذوب الفوارق الاجتماعية، ويجلس الجميع على بساطٍ واحد، في مشهدٍ يعكس جوهر الرسالة الإسلامية القائمة على المساواة، والتراحم، والتكافل.
ومن المنظور الديني، تمثّل موائد الإفطار امتدادًا لسُنّة تفطير الصائمين، وما تحمله من معانٍ سامية في البذل والعطاء، وتعزيز روح التعاون والإحسان، لا سيما في شهرٍ تتضاعف فيه الأجور، وتسمو فيه القيم الإيمانية، ويغدو العمل الصالح عنوانًا جامعًا للمشهد الرمضاني.
وتبرز لحظات الإفطار في المسجد الحرام بوصفها مساحةً إنسانية مفتوحة، يلتقي فيها المسلمون على اختلاف أعراقهم ولغاتهم، في نظامٍ يعكس الوعي بقدسية المكان، والالتزام بآدابه، والمحافظة على نظافته، بما يُسهم في تعزيز صورة الحضارة الإسلامية، واحترامها لقيم النظام والتكافل المجتمعي.
وتأتي هذه المشاهد ضمن منظومة متكاملة من الجهود التنظيمية والخدمية، التي تُسهم في تهيئة أجواء آمنة وميسّرة للصائمين، وتضمن انسيابية الحركة، وتمكين القاصدين من أداء عباداتهم في أجواء تعبّدية يغمرها الخشوع واليسر.
وتبقى لحظات الإفطار في المسجد الحرام رسالةً عالمية متجددة، تعكس مكانة الحرم المكي الشريف بوصفه قلب العالم الإسلامي، ومنارةً للسلام والتآخي والتراحم، ومشهدًا حيًّا تتجسّد فيه القيم الإسلامية في أصدق صورها.