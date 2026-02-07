Icon

بعد ليوناردو.. عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتحذيرات من فيضانات Icon stc توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع Silklink في سوريا Icon تأسيس شركة “طيران ناس سوريا” بشراكة بين طيران ناس و”الطيران المدني السوري” Icon لوحات طبيعية مذهلة.. رصد مشاهد الربيع في المواقع البرية شرق رفحاء Icon ترامب يرفض الاعتذار عن نشر الفيديو المسيء لـ أوباما زوجته Icon مكة المكرمة تسجّل أعلى كمية أمطار بـ32,6 ملم في الخرمة Icon أوكرانيا.. روسيا أطلقت 400 مسيرة و40 صاروخًا على قطاع الطاقة Icon 10 ضوابط لتسمية الجمعيات الأهلية.. حظر الأسماء المضللة والمشابهة للجهات الرسمية Icon 9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية Icon الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
انتعاش السياحة البيئية

لوحات طبيعية مذهلة.. رصد مشاهد الربيع في المواقع البرية شرق رفحاء

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٥ مساءً
لوحات طبيعية مذهلة.. رصد مشاهد الربيع في المواقع البرية شرق رفحاء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ازدانت الرياض والقيعان شرق محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية باللون الأخضر، لترسم لوحة إبداعية من الجمال، بألوان الربيع الخلابة المتنوعة التي غيرت ملامح الفياض وزادتها جمالًا، في دلالة على قدوم تباشير الربيع.

قد يهمّك أيضاً
منطقة السبعين في رفحاء وجهة شتوية تستقطب الأهالي والزوار

منطقة السبعين في رفحاء وجهة شتوية تستقطب الأهالي والزوار

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رفحاء والعويقيلة

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رفحاء والعويقيلة

وبرزت خلال هذه الفترة ملامح الغطاء النباتي في عدد من المواقع، ما يمنح المكان طابعًا بيئيًا مميزًا ويجعل منه متنفسًا طبيعيًا للأهالي والزوار ومحبي التنزه البري، إضافة إلى ما تتمتع به المنطقة من مساحات واسعة تسهم في تعزيز حضور السياحة البيئية.

ورُصِدت جمال عدد من الفياض شرق المحافظة التي توشحت باللون الأخضر من النباتات البرية المتنوعة، باعثةً في النفس المتعة والانشراح الذي جذب العديد من المتنزهين للاستمتاع بأجواء الربيع.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد