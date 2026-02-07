بعد ليوناردو.. عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتحذيرات من فيضانات stc توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع Silklink في سوريا تأسيس شركة “طيران ناس سوريا” بشراكة بين طيران ناس و”الطيران المدني السوري” لوحات طبيعية مذهلة.. رصد مشاهد الربيع في المواقع البرية شرق رفحاء ترامب يرفض الاعتذار عن نشر الفيديو المسيء لـ أوباما زوجته مكة المكرمة تسجّل أعلى كمية أمطار بـ32,6 ملم في الخرمة أوكرانيا.. روسيا أطلقت 400 مسيرة و40 صاروخًا على قطاع الطاقة 10 ضوابط لتسمية الجمعيات الأهلية.. حظر الأسماء المضللة والمشابهة للجهات الرسمية 9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا
ازدانت الرياض والقيعان شرق محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية باللون الأخضر، لترسم لوحة إبداعية من الجمال، بألوان الربيع الخلابة المتنوعة التي غيرت ملامح الفياض وزادتها جمالًا، في دلالة على قدوم تباشير الربيع.
وبرزت خلال هذه الفترة ملامح الغطاء النباتي في عدد من المواقع، ما يمنح المكان طابعًا بيئيًا مميزًا ويجعل منه متنفسًا طبيعيًا للأهالي والزوار ومحبي التنزه البري، إضافة إلى ما تتمتع به المنطقة من مساحات واسعة تسهم في تعزيز حضور السياحة البيئية.
ورُصِدت جمال عدد من الفياض شرق المحافظة التي توشحت باللون الأخضر من النباتات البرية المتنوعة، باعثةً في النفس المتعة والانشراح الذي جذب العديد من المتنزهين للاستمتاع بأجواء الربيع.