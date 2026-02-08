وزارة الرياضة تنفي صحة تصريحات منسوبة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض سبب تشكّل تموجات البطناج على الطرق غير المعبدة النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في متاجر بنده وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بـ شركة Aramex
تغلب فريق مانشستر سيتي على مضيفه ليفربول بنتيجة 2-1، في قمة الجولة الـ25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي أقيمت على ملعب “أنفيلد” بمدينة ليفربول.
وسجل ليفربول هدف التقدم عن طريق اللاعب المجري دومينيك سوبوزلاي من ضربة حرة في الدقيقة 74، قبل أن يرد مانشستر سيتي بهدف التعادل عن طريق البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 84، إثر متابعة كرة رأسية من النرويجي إيرلينغ هالاند داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 93، حسم هالاند المباراة لصالح السيتي بتسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويواصل الضغط على المنافسين في صراع الصدارة بالدوري الإنجليزي الممتاز.