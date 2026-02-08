Icon

وزارة الرياضة تنفي صحة تصريحات منسوبة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل Icon مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي Icon شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض Icon سبب تشكّل تموجات البطناج على الطرق غير المعبدة Icon النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة في متاجر بنده Icon وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة بـ شركة Aramex Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تغلب فريق مانشستر سيتي على مضيفه ليفربول بنتيجة 2-1، في قمة الجولة الـ25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي أقيمت على ملعب “أنفيلد” بمدينة ليفربول.

وسجل ليفربول هدف التقدم عن طريق اللاعب المجري دومينيك سوبوزلاي من ضربة حرة في الدقيقة 74، قبل أن يرد مانشستر سيتي بهدف التعادل عن طريق البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 84، إثر متابعة كرة رأسية من النرويجي إيرلينغ هالاند داخل منطقة الجزاء.

قد يهمّك أيضاً
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة

مانشستر سيتي يتفوَّق على بورنموث في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يتفوَّق على بورنموث في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

وفي الدقيقة 93، حسم هالاند المباراة لصالح السيتي بتسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويواصل الضغط على المنافسين في صراع الصدارة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد