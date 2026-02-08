مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي

تغلب فريق مانشستر سيتي على مضيفه ليفربول بنتيجة 2-1، في قمة الجولة الـ25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي أقيمت على ملعب “أنفيلد” بمدينة ليفربول.

وسجل ليفربول هدف التقدم عن طريق اللاعب المجري دومينيك سوبوزلاي من ضربة حرة في الدقيقة 74، قبل أن يرد مانشستر سيتي بهدف التعادل عن طريق البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 84، إثر متابعة كرة رأسية من النرويجي إيرلينغ هالاند داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 93، حسم هالاند المباراة لصالح السيتي بتسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويواصل الضغط على المنافسين في صراع الصدارة بالدوري الإنجليزي الممتاز.