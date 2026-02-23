وظائف شاغرة في شركة معادن وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري وظائف شاغرة في مطارات الدمام دعاء الشيخ السديس في صلاة التراويح بالمسجد الحرام سابع ليالي رمضان فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري مدير عام الجوازات يتفقّد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية قوية في أمريكا التدريب التقني تصرف 1000 ريال مكافأة المتدربين المتفوقين ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
تفقّد مدير عام الجوازات المكلّف، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، صالات الجوازات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للاطلاع ميدانيًا على سير العمل وآلية إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان لعام 1447، والوقوف على مستوى الجاهزية التشغيلية للجوازات خلال الموسم.
وشملت الجولة صالات القدوم والمغادرة، وصالات الحج والعمرة لمتابعة مراحل تنفيذ خطة الجوازات للعمرة، والوقوف على جاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة.
واستمع اللواء المربع إلى شرحٍ عن البرنامج التعريفي لوحدة التقييم وقياس مؤشرات الأداء بإدارة شؤون العمليات في جوازات المطار، وما تتبعه من آليات رصد ومتابعة آنية لمستوى الإنجاز، بما يدعم التطوير المستمر ويرتقي بتجربة المستفيدين.
وأكد مدير عام الجوازات أهمية مضاعفة الجهود خلال موسم رمضان، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم بدقة وسرعة، بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.