مدير عام الجوازات يتفقّد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز

تفقّد مدير عام الجوازات المكلّف، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، صالات الجوازات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للاطلاع ميدانيًا على سير العمل وآلية إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان لعام 1447، والوقوف على مستوى الجاهزية التشغيلية للجوازات خلال الموسم.

وشملت الجولة صالات القدوم والمغادرة، وصالات الحج والعمرة لمتابعة مراحل تنفيذ خطة الجوازات للعمرة، والوقوف على جاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة.

واستمع اللواء المربع إلى شرحٍ عن البرنامج التعريفي لوحدة التقييم وقياس مؤشرات الأداء بإدارة شؤون العمليات في جوازات المطار، وما تتبعه من آليات رصد ومتابعة آنية لمستوى الإنجاز، بما يدعم التطوير المستمر ويرتقي بتجربة المستفيدين.

وأكد مدير عام الجوازات أهمية مضاعفة الجهود خلال موسم رمضان، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم بدقة وسرعة، بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.