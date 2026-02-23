Icon

وظائف شاغرة في شركة معادن Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري Icon وظائف شاغرة في مطارات الدمام Icon دعاء الشيخ السديس في صلاة التراويح بالمسجد الحرام سابع ليالي رمضان Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري Icon مدير عام الجوازات يتفقّد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز Icon إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية قوية في أمريكا Icon التدريب التقني تصرف 1000 ريال مكافأة المتدربين المتفوقين Icon ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مدير عام الجوازات يتفقّد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢١ مساءً
مدير عام الجوازات يتفقّد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تفقّد مدير عام الجوازات المكلّف، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، صالات الجوازات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للاطلاع ميدانيًا على سير العمل وآلية إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان لعام 1447، والوقوف على مستوى الجاهزية التشغيلية للجوازات خلال الموسم.

وشملت الجولة صالات القدوم والمغادرة، وصالات الحج والعمرة لمتابعة مراحل تنفيذ خطة الجوازات للعمرة، والوقوف على جاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة.

قد يهمّك أيضاً
مدير عام الجوازات يتفقد صالات العمرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

مدير عام الجوازات يتفقد صالات العمرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

مدير عام الجوازات يُصدر قرارات بترقية 1604 أفراد من منسوبي ومنسوبات القطاع 

مدير عام الجوازات يُصدر قرارات بترقية 1604 أفراد من منسوبي ومنسوبات القطاع 

واستمع اللواء المربع إلى شرحٍ عن البرنامج التعريفي لوحدة التقييم وقياس مؤشرات الأداء بإدارة شؤون العمليات في جوازات المطار، وما تتبعه من آليات رصد ومتابعة آنية لمستوى الإنجاز، بما يدعم التطوير المستمر ويرتقي بتجربة المستفيدين.

وأكد مدير عام الجوازات أهمية مضاعفة الجهود خلال موسم رمضان، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم بدقة وسرعة، بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد