الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٦ مساءً
مرصد المجمعة يوضح الظروف العلمية لرصد هلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

أوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، اليوم الثلاثاء، الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، حيث سيُرصد الهلال يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ الموافق 17 فبراير 2026م.

رصد هلال رمضان

وأوضح المرصد عبر منصة إكس أنه بناءً على الحسابات العلمية الدقيقة لموقع المرصد الفلكي وحسب تقويم أم القرى، فإن الاقتران سيحدث عند الساعة 03:03 مساءً بتوقيت الرياض، وأن الشمس ستغرب في مكة المكرمة الساعة 6:19 مساءً، فيما سيغرب الهلال الساعة 6:23 مساءً.

أما في موقع المرصد الفلكي بحوطة سدير، فستغرب الشمس عند الساعة 5:52 مساءً عند درجة 257، وسيغرب الهلال الساعة 5:54 مساءً عند درجة 256، بفارق زمني قدره دقيقتان فقط، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار دقيقتين، بارتفاع 0.5 درجة واستطالة 1.61 درجة عن الشمس.

